До 90% заемщиков инициируют банкротство по совету раздолжнителей

До 90% заемщиков, планирующих или уже находящихся в процедуре судебного банкротства, прибегают к услугам компаний-посредников, которых зачастую называют раздолжнителями, рассказал “Ведомостям” директор дивизиона “Розничное взыскание и урегулирование” Сбербанка Денис Кузнецов.
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