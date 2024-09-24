До 90% заемщиков инициируют банкротство по совету раздолжнителей

До 90% заемщиков, планирующих или уже находящихся в процедуре судебного банкротства, прибегают к услугам компаний-посредников, которых зачастую называют раздолжнителями, рассказал “Ведомостям” директор дивизиона “Розничное взыскание и урегулирование” Сбербанка Денис Кузнецов.