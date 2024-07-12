Стала известна причина резкого сокращения населения Европы времен неолита

Ученые выяснили причину, почему популяция первых земледельцев Европы эпохи неолита сокращалась. Причина оказалась в древней форме чумы, которую ученые нашли у тел древних людей в доисторических захоронениях Дании и Норвегии, сообщает involta.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии