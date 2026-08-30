Атаки на государственные объекты в столице Нигера Ниамее, предпринятые 29 августа, были отбиты национальными войсками при содействии военнослужащих Африканского корпуса Минобороны России.
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