Украинское Общественное и Prometheus создали учебный курс по журналистике

Общественное совместно со Шведским радио и образовательной платформой Prometheus представило новый бесплатный онлайн-курс — «Журналистика 360: инструменты и техники», направленный на подготовку гиперлокальных корреспондентов в 15 регионах Украины.
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