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Готовятся подписать важный контракт – РФ и Иран развивают газовое сотрудничество

Готовятся подписать важный контракт – РФ и Иран развивают газовое сотрудничество

Готовятся подписать важный контракт – РФ и Иран развивают газовое сотрудничество Евгения КомароваВизит премьер-министра России Михаила Мишустина в Тегеран ознаменовался значительным шагом в сотрудничестве между Россией и Ираном – странами, обладающими крупнейшими мировыми газовыми запасами.

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