Готовятся подписать важный контракт – РФ и Иран развивают газовое сотрудничество Евгения КомароваВизит премьер-министра России Михаила Мишустина в Тегеран ознаменовался значительным шагом в сотрудничестве между Россией и Ираном – странами, обладающими крупнейшими мировыми газовыми запасами.