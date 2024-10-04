Готовятся подписать важный контракт – РФ и Иран развивают газовое сотрудничество Евгения КомароваВизит премьер-министра России Михаила Мишустина в Тегеран ознаменовался значительным шагом в сотрудничестве между Россией и Ираном – странами, обладающими крупнейшими мировыми газовыми запасами.
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