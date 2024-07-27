Лучшие видео высшего пилотажа на eМАКС

Сегодня 5-ый день как начал свою работу онлайн-проект Авиасалона МАКС – eМАКС. Мы увидели совершенно разных представителей отечественной и зарубежной авиации, которые участвовали в авиасалоне в разные года.
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