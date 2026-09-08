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Волгоград өлкәсенең Волжский шәһәре мөселманнары Мәүлид бәйрәмен билгеләп үтте

Волгоград өлкәсенең Волжский шәһәре мөселманнары Мәүлид бәйрәмен билгеләп үтте

Волгоград өлкәсенең Волжский шәһәрендәге Мөхәммәд пәйгамбәр исемендәге Рухи-мәдәни үзәктә Мөхәммәд пәйгамбәрнең (с.

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