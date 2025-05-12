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В Ноябрьске пройдёт ярмарка недвижимости

В Ноябрьске пройдёт ярмарка недвижимости

Пять застройщиков города представят проекты строящихся домов и планировки квартир. Участники ярмарки смогут напрямую узнать необходимую информацию о недвижимости, а также получить консультацию по Арктической ипотеке у представителей банков.

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