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Офтальмолог Щемеров предупредил о риске потери зрения из-за некачественного алкоголя

Офтальмолог Щемеров предупредил о риске потери зрения из-за некачественного алкоголя

Офтальмолог Николай Щемеров в разговоре с сайтом Lenta.ru предупредил, что употребление суррогатного алкоголя может привести к серьезному повреждению зрительного нерва и полной потере зрения.

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