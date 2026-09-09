Офтальмолог Щемеров предупредил о риске потери зрения из-за некачественного алкоголя

Офтальмолог Николай Щемеров в разговоре с сайтом Lenta.ru предупредил, что употребление суррогатного алкоголя может привести к серьезному повреждению зрительного нерва и полной потере зрения.
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