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Царьград

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Карелин и Власов откроют центр «Атлет» в Рубцовске 10 октября

Карелин и Власов откроют центр «Атлет» в Рубцовске 10 октября

Олимпийские чемпионы Александр Карелин и Роман Власов посетят Рубцовск 10 октября для открытия детского спортивного центра «Атлет».

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