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Сергей Трофимов: «От приглашения в сборную Казахстана я аккуратно отказался. К решению тех, кто согласился, отношусь с пониманием»

Ранее сообщалось, что шестикратный призер ЧМ Елизавета Голубева, чемпионка России Кристина Силаева и тренер Сергей Клевченя намерены перейти в  сборную Казахстана.

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