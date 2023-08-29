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Полночи до начала дождя строители укрепляли дамбу в районе Семи ветров Уссурийска

Полночи до начала дождя строители укрепляли дамбу в районе Семи ветров Уссурийска

До начала сильного дождя строители работали по укреплению дамбы в районе Семи ветров Уссурийска. Сейчас, как сообщил корр.

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Комментарии
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Сергей Кожин
&quot;Местным жителям не стоит переживать...&quot;. Конечно, не стоит, когда уже смыто и уничтожено водой все, что нажито непосильным трудом.  Теперь пострадавшим от наводнения остается только уповать на адекватную помощь государства.
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