Полночи до начала дождя строители укрепляли дамбу в районе Семи ветров Уссурийска

Закон, порядок, государствоПолитикаПодписатьсяПолночи до начала дождя строители укрепляли дамбу в районе Семи ветров УссурийскаДо начала сильного дождя строители работали по укреплению дамбы в районе Семи ветров Уссурийска. Сейчас, как сообщил корр.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииСергей Кожин"Местным жителям не стоит переживать...". Конечно, не стоит, когда уже смыто и уничтожено водой все, что нажито непосильным трудом. Теперь пострадавшим от наводнения остается только уповать на адекватную помощь государства.Ответить12 час.
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