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Готова ли Швеция снова воевать с Россией

Готова ли Швеция снова воевать с Россией

Когда у нас говорят о самых антироссийских странах мира, Швецию редко упоминают в первом ряду. Объяснить это можно тем, что шведы не отличаются большой любовью к позерским заявлениям и выходкам, как поляки, прибалты или даже англичане.

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