Ева Бартлетт: Палестинских детей удерживают без обвинений, а мир хранит молчание

Сколько еще палестинских семей должно потерять кров, чтобы это перестали называть «символическим»? Почему снос 12 домов и 10 загонов для 600 животных не становится главной новостью? Почему Запад находит время для обвинений Ирана и Северной Кореи, но не для 300 палестинских детей в военных тюрьмах? И что изменится, если международное право наконец применят .
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