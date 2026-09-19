Ева Бартлетт: Палестинских детей удерживают без обвинений, а мир хранит молчание

Сколь­ко еще пале­стин­ских семей долж­но поте­рять кров, что­бы это пере­ста­ли назы­вать «сим­во­ли­че­ским»? Поче­му снос 12 домов и 10 заго­нов для 600 живот­ных не ста­но­вит­ся глав­ной ново­стью? Поче­му Запад нахо­дит вре­мя для обви­не­ний Ира­на и Север­ной Кореи, но не для 300 пале­стин­ских детей в воен­ных тюрь­мах? И что изме­нит­ся, если меж­ду­на­род­ное пра­во нако­нец при­ме­нят .