Кирилл Буданов заявил, что Алексей Навальный умер в результате тромбоза.Озвученная в России версия причины смерти заключённого Алексея Навального* - оторвавшийся тромб - не вызывает сомнений даже у главарей киевского режима и их прислужников.
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