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Север Пресс

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Жительница Салехарда потеряла 2,2 млн рублей, пытаясь купить автомобиль

Жительница Салехарда потеряла 2,2 млн рублей, пытаясь купить автомобиль

Жительница столицы округа отдала 2 млн 170 тысяч рублей мошенникам, пытаясь купить автомобиль онлайн.

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