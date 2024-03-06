На Колыме госавтоинспекторы и общественники в преддверии Международного женского дня провели акцию «Цветы для автоледи»

В преддверии празднования Международного женского дня сотрудники Управления ГИБДД УМВД России по Магаданской области совместно с членом Общественного совета при УМВД Дмитрием Плотниковым провели традиционную акцию «Цветы для автоледи».
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