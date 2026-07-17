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Твой континент

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Свердловчане могут оформить 95% федеральных мер соцподдержки онлайн

Социальному фонду России исполнилось 4 года. За это время Отделение СФР по Свердловской области объединило пенсионные и социальные услуги в единую систему, сделав господдержку быстрой, проактивной и адресной.

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