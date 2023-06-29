30 июня Пятница Сегодня смотрите в 05:00 по МСК Телеканал “Доброе утро” на Первом с гороскопом О передаче Встречайте утро вместе с известными артистами, спортсменами и учеными, узнавайте самые важные и интересные новости, учитесь готовить вкусную еду и набирайтесь опыта в самых неожиданных областях! Ведущие Светлана Зейналова, Екатерина Стриженова, Арина Шарапова, Юлия Зимина, Тимур Соловьёв, Роман Будников, Анастасия Трегубова, Сергей Бабаев, Ольга Ушакова, Анастасия […] Сообщение Телеканал “Доброе утро”30 июня 2023 пятница на Первом с гороскопом появились сначала на .