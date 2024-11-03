Стало известно, где россияне проведут новогоднюю ночь

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал поисковые запросы клиентов на размещение в отелях с 31 декабря по 1 января и выяснил, где россияне хотят встретить Новый год и как именно собираются провести первую ночь 2025-го.
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