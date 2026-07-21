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Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль – 2-й, Месси – 3-й, Мбаппе – 5-й, Родри – 6-й, Хвича – 9-й, Винисиус – 14-й

Goal опубликовал обновленный рейтинг главных претендентов на « Золотой мяч ».  Первое место занял нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн.

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