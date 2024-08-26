Средства ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале рассказал об уничтожении российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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