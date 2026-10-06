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Новости Брянска

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Брянск накрыл резкий запах фекалий, ведомства молчат

Брянск накрыл резкий запах фекалий, ведомства молчат

Запах распространился по разным районам Брянска, горожане жалуются, что невозможно открыть окна, профильные ведомства пока молчат.

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