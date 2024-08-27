Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мощнейший ракетный удар России по Украине оказался не тем, чем кажется

Мощнейший ракетный удар России по Украине оказался не тем, чем кажется

Разница между эмоциональным возмездием и рациональным ответом Давайте по-честному – массированный удар по Украине в понедельник это ведь не возмездие за Курскую область.

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