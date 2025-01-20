Ассистент тренера «Интера» о календаре: «У нас нет времени даже подумать – мы все время на поле. Сейчас главное – восстановление травмированных игроков»

«У нас нет времени даже подумать – мы все время на поле. После дерби в чемпионате [1:2 c «Миланом» 22 сентября] мы провели 15 матчей, одержав 12 побед и трижды сыграв вничью (в 16-м матче «Интер» победил «Эмполи» (3:1) – Спортс”).
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