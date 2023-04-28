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Что-то застряло в горле, а рядом нет врача? Прием Геймлиха спасет жизнь и взрослого, и ребенка. Просто правильно сложи руки и надави куда надо.

Метод, маневр и даже прием Геймлиха — как только не называли изобретенный в 1974 году способ спасения жизни пострадавшего, когда во время еды кусок попал не просто не в то горло, а стал причиной закупорки дыхательных путей, полностью или частично.

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