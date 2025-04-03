Магнитная буря: Землю ждёт испытание ночью на 5 апреля

На Земле прогнозируется слабая магнитная буря первой категории G1 в ночь на 5 апреля. Она будет продолжаться с полуночи до 6:00 мск, оставив магнитосферу возбуждённой до середины дня.
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