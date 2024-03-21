Петр Толстой: РФ будет убивать всех военных Франции, которые прибудут на Украину

Alex Nемо

Если не ошибаюсь этот кадр (Тольстой) уже засветился в истории с обменом азовцев и "мирными переговорами" в истамбуле. Лягушатники уже на территории уркаины. И не политиками решать что делать с иносранцами воюющими на стороне противника. Господин Толстой, не лезьте в дела военных. Не будет того что произошло с нами в Афгане!