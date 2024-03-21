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Петр Толстой: РФ будет убивать всех военных Франции, которые прибудут на Украину

Петр Толстой: РФ будет убивать всех военных Франции, которые прибудут на Украину

Российская Федерация будет уничтожать всех военнослужащих Франции, которые прибудут на Украину. С соответствующим заявлением выступил Петр Толстой, заместитель председателя Государственной Думы.

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Комментарии
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Alex Nемо
Если не ошибаюсь этот кадр (Тольстой) уже засветился в истории с обменом азовцев и &quot;мирными переговорами&quot; в истамбуле. Лягушатники уже на территории уркаины. И не политиками решать что делать с иносранцами воюющими на стороне противника. Господин Толстой, не лезьте в дела военных. Не будет того что произошло с нами в Афгане!
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14 час.
Сергей Кочегаров
Уважаемый Петр Олегович, бить надо всех иностранцев поднявших оружие против России, и не забывать хохлонацистов. То есть бить их в общей куче.
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11 час.
ГМ
Георгий Михалев
Там французов будет несколько человек, остальные будут негры и арабы.
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7 час.

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