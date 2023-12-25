Быть в дхарме означает знать, зачем ты здесь

Это означает, что вы нашли цель своей жизни. Во Вселенной нет лишних частей. Каждый, кто находится здесь, имеет свое место, которое он должен занять; каждый фрагмент должен найти свое место в большой составной картине-головоломке.
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