Абрамченко: в России нет дефицита яиц, а цены стабилизируются после Нового года

Вице-премьер Правительства России Виктория Абрамченко заявила, что в стране нет дефицита куриных яиц, а рынок обеспечен ими "более чем полностью", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
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