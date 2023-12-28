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Абрамченко: в России нет дефицита яиц, а цены стабилизируются после Нового года

Абрамченко: в России нет дефицита яиц, а цены стабилизируются после Нового года

Вице-премьер Правительства России Виктория Абрамченко заявила, что в стране нет дефицита куриных яиц, а рынок обеспечен ими "более чем полностью", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".

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