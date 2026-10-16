Ночь на 16 октября 2026 года в Ленинградской области прошла под знаком беспилотной опасности: силы ПВО сбили четыре дрона, аэропорт Пулково трижды вводил и снимал ограничения на прием рейсов, а маршруты в Калининград и обратно корректировались дважды.
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