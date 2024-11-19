Центр «Патриот» — отличная база для начальной военной подготовки

На планерку пригласили заместителя Губернатора Александра Власова, первого замминистра образования, науки и молодежной политики региона Сергея Пронько, врио руководителя краевого департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Александра Кравцова.
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