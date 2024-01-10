Акции «ЕвроТранса» за двое суток прибавили более 50%

Акции «ЕвроТранса» растут второй день подряд ускоренными темпами. По итогам торгов 9 января бумаги компании прибавили в цене 38,1%, а сегодня, 10 числа, растут более чем на 15%, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.