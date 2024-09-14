Депутат ГД Бурматов: панда Катюша когда-нибудь отправится в Китай

Россия ответственно относилась к выполнению правил содержания панд и благодарна китайской стороне за возможность видеть этих животных, но следует помнить, что панда Катюша в определенное время вернется в Китай.
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