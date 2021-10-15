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Асмус представила родителям нового жениха

Асмус представила родителям нового жениха

Гарик Харламов познакомил новую возлюбленную Екатерину Ковальчук с мамой. По словам комика, будущую свекровь выбор сына порадовал.

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