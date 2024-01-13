На продажу в России выставили хардкорную 6-колесную версию Toyota Hilux 

Пикапы Toyota Hilux пользовались спросом и продолжают это делать на российском рынке даже сегодня, но в большинстве своем это обычные машины, не выделяющиеся на фоне остальных абсолютно никакими особенностями.
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