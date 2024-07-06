Байден в интервью отказался пройти тест на умственные способности

Президент США Джо Байден впервые после провальных дебатов с бывшим президентом США Дональдом Трампом дал интервью на телевидении и отказался проходить когнитивные или неврологические тесты, несмотря на критику.
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