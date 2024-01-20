Военные инженеры ЮВО проделали проход в минном заграждении противника на Запорожском направлении

Саперы действуют в составе инженерно-разведывательного дозора (ИРД), который включает в себя группу разминирования, военнослужащих прикрывающих действия военных инженеров, а также наблюдателя за воздушным пространством.
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