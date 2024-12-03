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МИД Украины отказывается от альтернативных членству в НАТО гарантий

МИД Украины отказывается от альтернативных членству в НАТО гарантий

Украина официально отказывается от гарантий безопасности, которые не связаны с членством в НАТО.«Мы уверены, что только полноценное членство Украины в НАТО может обеспечить реальную безопасность для нашей страны и стать сдерживающим фактором для возможной агрессии со стороны других государств», - говорится в заявлении МИД Украины.

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