МИД Украины отказывается от альтернативных членству в НАТО гарантий

Украина официально отказывается от гарантий безопасности, которые не связаны с членством в НАТО.«Мы уверены, что только полноценное членство Украины в НАТО может обеспечить реальную безопасность для нашей страны и стать сдерживающим фактором для возможной агрессии со стороны других государств», - говорится в заявлении МИД Украины.