🌸 На набережной Судака проходит благотворительная акция «Белый цветок» Движение было организовано больше 100 лет назад.
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🌸 На набережной Судака проходит благотворительная акция «Белый цветок» Движение было организовано больше 100 лет назад.