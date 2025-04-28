Всех обхитрил – лидер группы Little Big нашёл, как обойти закон об иноагентах.

Пока в России радовались, что нашли способ урезать доходы иноагентов, получаемые в России, чтобы они не могли зарабатывать в той стране, которую сами же поливают грязью, жизнь тем временем ушла вперёд, и всё успело измениться.
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