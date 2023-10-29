Медвежий угол
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Медвежий угол

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Л-логика и Ф- факты це москальские придумки или... почему так много дурней знающих ШО делать и как управлять ЦБ РФ...

Л-логика и Ф- факты це москальские придумки или... почему так много дурней знающих ШО делать и как управлять ЦБ РФ...

Объясняем на пальцах чтобы они прекратили позорить себя глупостями Иногда, как чёртики из табакерки один за другим выскакивают люди, не имеющие ни логики, ни здравого смысла, которые начинают выкрикивать заезженные обвинения, ничего не понимая в их сути и не пытаясь разобраться.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
больше верится М.Хазину и А.Белоусову, чем ЦБ и всей возне вокруг него. дождемся обещаной цифры. там будет видно уже однозначно, о чем речь, - либо страна в контрах с глобальной экономикой, либо просто себе кусок отгрызает.
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1 д.
s
sorsw
Уже одно то, что Джефри Сакс назвал Виктора Геращенко плохим банкиром, говорит о том, что этого старейшину банкирского дела срочно надо ставить (спустя 20 лет!) на эту должность вместо пришедшей на этот пост (10 лет назад) Набиуллиной, суммарный ущерб от деятельности которой и, в частности от её планирования, превысил все разумные пределы ошибок!
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1 д.
Александр Денисов
У автора опять все в кучу &quot;и мухи и котлеты&quot;, а чтобы &quot;обелить черного кобеляку(Наибулину и Минфин)&quot; именно для этого сколько много буков. Видимо построчно платят...
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1 д.

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