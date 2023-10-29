Л-логика и Ф- факты це москальские придумки или... почему так много дурней знающих ШО делать и как управлять ЦБ РФ...

СК Сергей Ковалев больше верится М.Хазину и А.Белоусову, чем ЦБ и всей возне вокруг него. дождемся обещаной цифры. там будет видно уже однозначно, о чем речь, - либо страна в контрах с глобальной экономикой, либо просто себе кусок отгрызает.

s sorsw Уже одно то, что Джефри Сакс назвал Виктора Геращенко плохим банкиром, говорит о том, что этого старейшину банкирского дела срочно надо ставить (спустя 20 лет!) на эту должность вместо пришедшей на этот пост (10 лет назад) Набиуллиной, суммарный ущерб от деятельности которой и, в частности от её планирования, превысил все разумные пределы ошибок!