Рассекречено, как 37 офицеров из России учились в Британии

В сентябре 1995 года 37 офицеров из России прошли двухнедельную военную подготовку в Великобритании. Программа, профинансированная правительством Джона Мейджора, включала обучение вождению танков, стрельбе, совместным учениям, консультациям по управлению обороной и английскому языку.