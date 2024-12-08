За ночь над территорией России уничтожены 46 беспилотников ВСУ

Над пятью регионами РФ за ночь перехвачены и уничтожены 46 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 12 уничтожены над территорией Курской области, шесть БПЛА – над территорией Воронежской области, семь БПЛА – над территорией Ростовской области и четыре – над территорией Астраханской области.