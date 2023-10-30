Михаил Рябов. Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в воскресенье вечером после того, как администрируемые из Украины Telegram-каналы вбросили ложные данные о прибытии в Дагестан рейсов с беженцами – гражданами Израиля.
Украина устроила «еврейский погром» в Дагестане
Комментарии
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Natalia Ivanova
Прикрылись детьми из Газы. Поскудники. Если так озаботился - автомат в руки и иди воевать против евреев в израиловку - не хрен бегать по взлётной полосе в Махачкале.
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3 д.
нл
николай лебедев
Так там и прикопать могут, а тут -герой, ну если такие герои-так на СВО, покажи там свой героизм, вместе со своими сородичами, которые сейчас воюют, не жалея своих жизней.
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3 д.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Это просчет у политиков, а говорили им всех евреев отправить в Израиль или в хохлостан это единый народ и по разуму и по терроризму... Тем более нарику нужны бойцы как и Израилю...
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3 д.
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