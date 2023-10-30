Украина устроила «еврейский погром» в Дагестане

Natalia Ivanova Прикрылись детьми из Газы. Поскудники. Если так озаботился - автомат в руки и иди воевать против евреев в израиловку - не хрен бегать по взлётной полосе в Махачкале.

нл николай лебедев Так там и прикопать могут, а тут -герой, ну если такие герои-так на СВО, покажи там свой героизм, вместе со своими сородичами, которые сейчас воюют, не жалея своих жизней.