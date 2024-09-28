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Царьград

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Валерий Карпин: Оценю свой контроль над «Ростовом» по реакции команды в следующих матчах

Валерий Карпин: Оценю свой контроль над «Ростовом» по реакции команды в следующих матчах

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что оценит свой контроль над командой по реакциям в следующих матчах.

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