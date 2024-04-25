Как француз, который увидел в детстве мумию, откапывал Большого Сфинкса и спасал Египет

В детстве он был поражен видом единственной египетской мумии в местном музее. Еще не было известно о существовании большинства храмов, ничем не нарушался многовековой покой сотен погребений, тогда никто еще не видел лап Большого Сфинкса – они были скрыты под толстым слоем песка.