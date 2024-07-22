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Закон, порядок, государство

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Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожили укрепленные позиции с живой силой украинских террористических формирований в зоне проведения СВО в ночное время

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожили укрепленные позиции с живой силой украинских террористических формирований в зоне проведения СВО в ночное время

Артиллеристы группировки войск «Север» дежурят круглые сутки – не дают возможности противнику перевести дух.

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