Иноагент "Веник" метет по-старому

Люди не перестают удивляться, на какие шиши признанный иностранным агентом в РФ экс-главред скандально-оппозиционной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом на территории РФ) путешествует по миру, жирует в дорогих ресторанах и появляется в компании шикарных женщин.
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