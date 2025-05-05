Иноагент "Веник" метет по-старому

Люди не перестают удивляться, на какие шиши признанный иностранным агентом в РФ экс-главред скандально-оппозиционной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом на территории РФ) путешествует по миру, жирует в дорогих ресторанах и появляется в компании шикарных женщин.