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Ventra Go!: основную аудиторию подработок составляют граждане от 25 до 44 лет

Ventra Go!: основную аудиторию подработок составляют граждане от 25 до 44 лет

Основную часть россиян, выбирающих подработку, составляют не студенты, а люди в возрасте от 25 до 44 лет.

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