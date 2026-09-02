Ventra Go!: основную аудиторию подработок составляют граждане от 25 до 44 лет

Основную часть россиян, выбирающих подработку, составляют не студенты, а люди в возрасте от 25 до 44 лет.
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